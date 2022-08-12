В интересах должника: как проинформировать пристава об оплате задолженности напрямую взыскателю

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми разъясняет порядок уведомления об оплате задолженностей.

Cогласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве» основанием для окончания исполнительного производства является фактическое исполнение требований исполнительного документа.

Если гражданин оплатил долг или часть долга по реквизитам взыскателя, а не отделения судебных приставов в его интересах предъявить копию квитанции об оплате в структурное подразделение Управления. При этом явка к судебному приставу не обязательна: у должников есть возможность информировать Службу об оплате задолженности в Личном кабинете на портале Госуслуг.

Не имея подтверждения оплаты долга, судебный пристав обязан продолжать исполнение, применяя принудительные меры, в том числе арест имущества, ограничение в выезде за пределы РФ, взыскание исполнительского сбора.

Узнать о том, поступила ли информация об оплате долга в Службу судебных приставов, можно в Банке данных исполнительных производств или по телефону горячей линии в Сыктывкаре 8 (8212) 28-79-86.