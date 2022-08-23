Судебные приставы Сыктывкара и их дети отметили День государственного флага в музее

В День государственного флага Российской Федерации, который совпадает с Днем Республики Коми, сотрудники регионального Управления Федеральной службы судебных приставов и их дети отправились за новыми историческими знаниями и яркими впечатлениями: взрослые посетили Национальный музей Республики Коми, детвора – музей войсковой части 5134.

Современные музеи – интерактивные мультимедийные площадки, которые дают возможность в прямом смысле прикоснуться к славной истории нашей страны, ее триколора, воинства и оружия. Здесь можно посидеть в настоящем блиндаже времен Великой Отечественной, поучаствовать в археологических раскопках, собрать парусный фрегат, расшифровать донесение разведчика.

— Короткий перерыв в работе пошел всем нам на пользу. В истории своей страны мы черпаем патриотизм, силу и вдохновение, — говорит главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин. – Не сомневаюсь, что вечером в семейном кругу взрослые и дети обязательно обменяются новыми знаниями.