Сергей Елфимов: «Я бьюсь до последнего шара»

В этом году мини-музей спортивной славы судебных приставов Коми пополнили два кубка и грамоты победителей первого и второго этапов Кубка «Динамо» Республики Коми по русскому бильярду: команда в составе главного специалиста-эксперта отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью коллекторов Сергея Елфимова и судебного пристава по ОУПДС Александра Шелипова — безусловный лидер 2022 года.

На фотографии после вручения очередной награды Александр, который дважды занял первое место в личном первенстве, от радости поднимает Сергея на вытянутых руках — пожалуй, это единственный публичный всплеск эмоций. Во время игры — внешнее хладнокровие и полная концентрация, высокий градус напряжения спрятан глубоко внутри.

«Бильярд — не для лентяев, — говорит Сергей Елфимов. — Поединки могут длиться 10, 14, 16 часов. Для одного точного удар спортсмен делает 5-6 кругов вокруг стола, за партию нахаживая километры».

Сергей — из лиги профессионалов. Его спортивное кредо — «не сдаваться никогда, биться до последнего шара».

«В финале был сильный соперник, но первую партию я выиграл — со счетом 8:2, — приводит пример Сергей. — Во второй партии он меня разнес! В третьей — решающей — счет тоже оказался не в мою пользу — 6:1. Я взял 5-минутную паузу, осмыслил происходящее, вернулся и выиграл — 8:7. Аплодировали все!»

Да, бильярдисты способны оценить красоту игры друг друга. Если забит красивый шар, присутствующие щелкают пальцами — как в испанском танце, таким образом выражая уважение мастеру.

«Я с гордостью играю за наше Управление. Очень мотивирует поддержка руководства, неравнодушного к спорту, — признается Сергей Елфимов. — Чего бы я хотел? Сыграть в финале Кубка «Динамо» с Александром Шелиповым. Один раз я ему проиграл, пора взять реванш!».