✳ Вести Тимана. Сосногорск | 20.06.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В Сосногорске с рабочим визитом побывал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Алексей Буткин. В рамках поездки он посетил рыбоводное хозяйство и тепличный комплекс. Еще одним пунктом программы было посещение участка под обустройство приюта для бездомных собак.

02:57 — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В актовом зале Центральной районной больницы прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Сосногорские медики получили муниципальные и региональные награды. Виновников торжества поздравил Глава района Сергей Дегтяренко.

05:08 — РЕЧНАЯ ЛЕНТА

Жители Сосногорска присоединились к республиканской экологической акции «Речная лента». Цель мероприятия — очистить от мусора берега водных объектов. В рядах экоактивистов представители различных профессий, общественных организаций, депутаты советов.