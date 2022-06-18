✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.06.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МР «СОСНОГОРСК»

В районной администрации состоялось XV заседание Совета МР «Сосногорск» шестого созыва. Сергей Дегтяренко выступил с отчетом о результатах работы своей и администрации района за 2021 год.

05:31 — ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Неравнодушные жители Сосногорска продолжают помогать жителям Донбасса. Горожане отправляют нуждающимся продукты питания, одежду и многое другое. Активными участниками гуманитарной акции становятся местные предприятия и организации. Свой вклад внесли и врачи Сосногорской центральной районной больницы.

07:18 — ФОНТАНЫ НА РЕМОНТЕ

Короткое северное лето радует сосногорцев не только теплом и зеленью, но и работой фонтанов. Однако в этом году запуск большинства этих объектов затянулся. Об этом горожане активно пишут в социальных сетях. В управлении ЖКХ отмечают, что с водными объектами есть проблемы, в том числе и такие, к которым приложили руку местные жители, не уважающие своих земляков.

09:27 — ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ РОДИНЕ

В городской Детской и юношеской библиотеке провели мероприятие «Отдыхай дома. Путешествуй по Коми». Гостями стали дети из летнего оздоровительного лагеря СОШ №4.

11:30 — ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сосногорска Владимир Кочанов об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности