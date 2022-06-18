✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.06.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МР «СОСНОГОРСК»
В районной администрации состоялось XV заседание Совета МР «Сосногорск» шестого созыва. Сергей Дегтяренко выступил с отчетом о результатах работы своей и администрации района за 2021 год.
05:31 — ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Неравнодушные жители Сосногорска продолжают помогать жителям Донбасса. Горожане отправляют нуждающимся продукты питания, одежду и многое другое. Активными участниками гуманитарной акции становятся местные предприятия и организации. Свой вклад внесли и врачи Сосногорской центральной районной больницы.
07:18 — ФОНТАНЫ НА РЕМОНТЕ
Короткое северное лето радует сосногорцев не только теплом и зеленью, но и работой фонтанов. Однако в этом году запуск большинства этих объектов затянулся. Об этом горожане активно пишут в социальных сетях. В управлении ЖКХ отмечают, что с водными объектами есть проблемы, в том числе и такие, к которым приложили руку местные жители, не уважающие своих земляков.
09:27 — ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ РОДИНЕ
В городской Детской и юношеской библиотеке провели мероприятие «Отдыхай дома. Путешествуй по Коми». Гостями стали дети из летнего оздоровительного лагеря СОШ №4.
11:30 — ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ
Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сосногорска Владимир Кочанов об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности