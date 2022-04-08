✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.04.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

Жителям Войвожа напомнили о преимуществах «Народного бюджета». Семинар, посвященный республиканской программе, провели специалисты Администрации Главы Республики Коми и Проектного центра инициативного бюджетирования.

06:04 — НА ОХОТЕ

2022-ой объявлен Годом культурного наследия народов России. Это решение направлено на поддержание и развитие самобытных традиций, искусств и ремесел нашей многонациональной страны. В Кадетской школе состоялись «Охотничьи состязания» — ежегодные игры для учеников третьих – четвертых классов.

08:47 — ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАЗЪЯСНЯЕТ

Информация «Центра социальной защиты населения г. Сосногорска» о выплатах на детей от 3 до 7 лет.