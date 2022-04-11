✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.04.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

В Сосногорском районе продолжается выдвижение народных инициатив, предлагаемых к реализации в рамках республиканского проекта «Народный бюджет». На минувшей неделе к обсуждению присоединились жители поселка Нижний Одес, которые подготовили пять инициатив.

04:20 — ПОДДЕРЖКА ДЛЯ БИЗНЕСА

Сосногорский МФЦ готов оказать всестороннюю поддержку владельцам малого и среднего бизнеса. Прежде всего, заинтересованных подробно проконсультируют по любым вопросам. Помощь предлагает государственный портал «Мой бизнес».

06:16 — СОХРАНЯЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

2022-ой в нашей стране объявлен годом культурного наследия народов России. В Сосногорске поддержанием и развитием самобытных традиций, искусств и ремесел занимается Центр Коми и национальных культур. Здесь базируются 5 автономий. Самая молодая из них – чувашская, она образовалась шесть лет назад.

В конце минувшей недели представители этого объединения провели мероприятие, на котором рассказали о своем национальном костюме. Коллекция автономии регулярно пополняется подарками сосногорцев.

08:08 — ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

Информация «Центра занятости населения» о ситуации на рынке труда