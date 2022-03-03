Эколог Соколова об интегрировании подходов углеродной нейтральности в систему лесного хозяйства

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания по теме «Роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения». Мероприятие провел заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев.

Леса — один из ключевых элементов в системе поглощения парниковых газов и углеродном регулировании. Благодаря колоссальной площади и запасам лесов Россия вносит весомый вклад в решение глобальных экологических и климатических проблем, способствует поглощению парникового газа и накоплению углерода.

Сенатор Владимир Лебедев сообщил, что за последнее время удалось сформировать базовую архитектуру в области регулирования выбросов парниковых газов. На этом фоне субъекты Федерации должны составить свои планы адаптации к изменениям климата до 10 мая 2022 г.

Руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Соколова отметила, что для лесного комплекса максимально важен экосистемный подход, учитывающий природно-климатические изменения не только в связи с экономическими, но и естественными сукцессионными процессами.

Согласно плану адаптации к изменениям климата в сфере природопользования Минприроды России определены:

• наиболее значимые риски: лесные пожары, воздействие экстремальных погодных явлений, вредители и болезни леса;

• факторы, влияющие на состояние лесных экосистем: сдвиги природных систем и уменьшение биоразнообразия.

По мнению Соколовой адаптационный план Минприроды России не содержит достаточно проработанных предложений и мероприятий в сфере прогнозирования и смягчения последствий экстремальных погодных явлений, по борьбе с вредителями и болезнями леса, направленных на сохранение биоразнообразия, включая исследования в области сдвигов природных систем.

С учетом вышесказанного сложно переоценить важность для интегрирования подходов углеродной нейтральности в существующую систему лесного хозяйства своевременную и качественную подготовку.

Эколог привела следующие данные: 6 из 10 федеральных ведомств утвердили отраслевые плантационные планы. Среди них: Минстрой, Минсельхоз, Минприроды, Минвостокразвития, МЧС, Минпромторг. 2 из 85 регионов представили проекты региональных адаптационным планов: Москва и Курская область.

Наталья Соколова подчеркнула, что лесоклиматические проекты включены в Таксономию зеленых проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 г. № 1587.

Совокупные инвестиции в реализацию дополнительных мер по охране и повышению качества управляемых экосистем до 2050 года могут составить в среднем не менее 0,1 процента валового внутреннего продукта ежегодно.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов отметил, что углеродное регулирование — одна из центральных тем в деятельности Комитета СФ. «Наши леса играют огромную роль в углеродном регулировании, поэтому должны занимать ведущее место в законодательной повестке», — сказал парламентарий.

Профильным Комитетом СФ был рассмотрен в третьем чтении и рекомендован к одобрению федеральный закон о проведении климатического эксперимента на территории Сахалинской области. «Закон важен тем, что вводит новые механизмы углеродного регулирования», — подчеркнул Орденов.

Кроме того, указал сенатор, важную роль играют карбоновые полигоны. По поручению Президента РФ в России создается сеть карбоновых полигонов, предназначенных для мониторинга парниковых газов и создания методики расчетов способности поглощения углерода окружающей средой из атмосферы.

Как сообщил сенатор, в настоящее время в ряде регионов эти полигоны функционируют и дают определенные результаты.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, председатель Научного совета РАН по лесу Наталья Лукина, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Анна Романовская, представители региональных исполнительных органов власти, общественных организаций, научного и экспертного сообществ.