✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.12.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ПЕРЕПРАВА ОТКРЫТА

Ледовая переправа через реку Сюзью открыта. Сегодня, 29 декабря, объект проверили специалисты нескольких ведомств. В первую очередь, были произведены замеры толщины льда. По нормативам, она должна составлять не менее 45 сантиметров. На сегодняшний день река промерзла в среднем на 55.

03:40 — НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

В Доме культуры «Горизонт» состоялась премьера театрализованного представления «Новогодний переполох в сказочном королевстве». Сотрудники учреждения каждый год радуют юных сосногорцев праздничными постановками. На сцену Дома культуры вышли городские творческие коллективы.

06:16 — ПОДАРИ РЕБЕНКУ ЧУДО

Традиционно перед Новым годом в Сосногорске проходит акция «Подари ребенку чудо». Городские предприятия и организации коллективно покупают сладкие подарки для детей и передают их сотрудникам центра по предоставлению госуслуг в сфере социальной защиты населения.

08:43 — ИГРУШКИ СВОИМИ РУКАМИ

В Сосногорске подвели итоги конкурса на лучшую елочную игрушку «Зимняя сказка». В течение декабря горожане, а также жители поселков присылали свои новогодние поделки. Всего на суд жюри было представлено более 80 работ.

11:29 — ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Руководитель сосногорского муниципального штаба «Волонтеры победы» Анастасия Коршунова в составе делегации Коми побывала на первом международном форуме общероссийского движения.

13:36 — НОВОГОДНЕЕ ПЕРВЕНСТВО

В Сосногорске прошло Первенство по рукопашному бою на призы Деда Мороза. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены в возрасте от 6 до 17 лет. Поединки за награды Первенства проводились в стенах Клуба единоборств «Гладиатор».

14:55 — ВОПРОСЫ ДЕДУ МОРОЗУ

В канун Нового года корреспонденты «Медиа-центра «Студия-7» (Дом Детского творчества Сосногорска) побывали на настоящей пресс-конференции у Деда Мороза! А о чем бы вы спросили главного волшебника?)