В 50 регионах страны «Молодёжка ОНФ» организовала сбор макулатуры в рамках акции #БумБатл

В городе Сыктывкар Республики Коми также будет проходить сбор макутатуры с 16 по 18 декабря в двух пунктах приёма: ул. Бабушкина 4, 3 этаж, кабинет 3-78а и ул. Октябрьский проспект 55, 1 этаж, для студентов Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.

#БумБатл — это соревнование по сбору бумаги, победители которого получат ценные призы. Оно проходит во всех регионах страны с 5 по 20 декабря. Акция организована в школах, университетах, а также среди сотрудников компаний. Однако оргкомитет особо подчеркивает: к соревнованию может присоединиться любой желающий. Правила участия и другую важную информацию можно найти на официальном сайте акции бумбатл.рф