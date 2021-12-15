Активисты Народного фронта добиваются ликвидации опасных сосулек в Сыктывкаре

Активисты Народного фронта в Коми начали зимнюю кампанию по ликвидации опасных сосулек и наледи на крышах домов и привлечению нерадивых управляющих компаний к ответственности за непринятие надлежащих мер. Общественники организовали мониторинг и по итогам обратились в администрацию Сыктывкара с просьбой провести соответствующие проверки и принять меры к субъектам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые плохо очищают крыши домов.

Мониторинг выявил ряд многоквартирных домов в центре города, где крыши недостаточно эффективно приводят в порядок. Так, общественники зафиксировали опасные сосульки и наледи на кровле жилых домов в центре Сыктывкара на улице Первомайская, 115, Советская, 4, 6 и 17, Ленина, 34, Оплеснина, 1а, 3. При этом большинство выявленных сосулек висят непосредственно над тротуарами.

В прошлом году по итогам такого же мониторинга опасных крыш власти Сыктывкара привлекли к административной ответственности должностных лиц управляющих компаний, которые обслуживают многоквартирные дома №№ 11а, 13а, 17а, 19а, 21а и 23а на улице Катаева, № 44 на улице Оплеснина, № 65 на улице 28-й Невельской Дивизии, № 198 на улице Карла Маркса и № 26 на улице Юхнина.

«Как видим, совместная работа с администрацией муниципалитета по принятию мер к нерадивым управляющим компаниям налажена. Это дает результаты – отмечаем, что в Сыктывкаре в целом стали лучше и регулярнее чистить крыши. Но вопрос необходимо постоянно контролировать, в том числе со стороны общественности. Народный фронт в Коми давно проводит мониторинги опасных крыш в зимний и весенний периоды в регионе. Такова наша климатическая специфика – и снег, и лед, причем, долгий период. Особенно напряженной ситуация становится тогда, когда сильные снегопады сменяются теплой погодой, как это происходит у нас именно сейчас. Не хотим повторения трагедии, которая недавно случилась на нашем Северо-Западе — в Санкт-Петербурге, где от схода льда с крыш покалечились женщины», — прокомментировала член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки Народного фронта «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Общественники попросили администрацию Сыктывкара не только поработать с управляющими компаниями по вопросу эффективной очистки сосулек и наледи по конкретным адресам, но и в целом усилить в муниципалитете работу по надлежащему содержанию крыш в зимний период. Эксперты Народного фронта также обратились в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми с просьбой провести работу с остальными городскими округами и районами региона по вопросу усиления контроля содержания крыш административных зданий и многоквартирных жилых домов в зимний период.

«Ведь в любом случае общественный мониторинг – выборочный, а нам важно то, чтобы на местах работа была налажена системная и постоянная. Такую совместную работу с органами власти будем развивать, а мониторинг опасных крыш продолжим», — отметила Анфилатова.