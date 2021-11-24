В Москве прошла церемония вручения премии «Лидеры Эпохи 2021»

11 ноября 2021 года в центре деловой и развлекательной жизни столицы, в шикарном московском банкетном зале «Golden Palace», состоялась Ежегодная церемония награждения победителей Национальной премии «Лидеры эпохи 2021», учрежденная журналом PERSONO.

На участие в премии было выдвинуто более 300 номинантов, из которых журнал отобрал 70 победителей премии. Лучшие из лучших – талантливые, перспективные, сильные, предприимчивые профессионалы из различных сфер деятельности были удостоены премии «Лидеры эпохи 2021».

Как отметил организатор премии Никита Лобанов, основатель проекта PERSONO, издатель журнала PERSONO: «Еще в эпоху Древнего Рима было принято выделять и награждать лидеров за успехи и вклад в развитие разных сфер общества, мы продолжаем эти традиции и сегодня мы чествуем выдающихся личностей, которые внесли весомый вклад в развитие разных сфер нашего общества. Профессионалов в своем деле. Тех людей, которые для многих служат примером на пути к достижению целей – Лидеров нашей эпохи».

«За каждым великим изобретением или событием стоят люди. Ими двигали мечты, таланты, амбиции, а они уже двигали всю страну. Своими мыслями, решениями, открытиями они заставили помнить и говорить о них весь мир. Они изменили ход истории и сознание человечества. В каждой исторической эпохе есть свои лидеры эпохи, те великие люди, которых помнят, на которых хотят равняться, которых чтят, любят и уважают. И мы считаем, что Лидеров нашей эпохи тоже важно отмечать и важно, чтобы о них помнили во все времена. Ведь каждый из них так или иначе влияет на ход истории нашей эпохи и последующих» – добавила Яна Киреева, продюсер премии, директор по развитию журнала PERSONO, главный редактор онлайн-платформы PERSONO.ru.

Все победители премии получили заслуженные награды за достижения в своей жизни и профессиональной деятельности за прошедший год. Это те люди, которые добились невероятных успехов и результатов в своем деле и внесли неоценимый вклад в развитие нашего общества.

Народная артистка РСФСР, знаменитый диктор и телеведущая, легенда, лицо и голос страны Анна Николаевна Шатилова получила свою заслуженную награду в номинации «Легенда ТВ». Актриса театра, кино и озвучивания, официальный Голос Алисы, голос Яндекс колонки, голос Скарлетт Йохансон, Эммы Стоун, Марго Робби в России Татьяна Шитова стала победителем в номинации «Призвание актриса дубляжа». Стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец – в номинации «Fashion-эксперт года». Представители известной старинной династии цирковых артистов Эдгард и Аскольд Запашные – в номинации «За вклад в развитие циркового искусства». Певец, актер театра, телеведущий Митя Фомин – в номинации «Коллаборация сезона: осень-зима 2021/2022» за коллекцию солнцезащитных очков из авторской коллекции MY PRIDE Мити Фомина совместно с брендом ALBERTO CASIANO. Актер театра и кино, сценарист, продюсер, бывший игрок КВН Андрей Бурковский – в номинации «За лучшую мужскую роль в телесериале «Медиатор»». Актер театра и кино, ведущий шоу, лицо всех известных отечественных телесериалов Виталий Абдулов – в номинации «За вклад в развитие актерского мастерства». Актер театра и кино, артист цирка, ведущий, стендап-комик, певец и музыкант Кирилл Круглов – в номинации «Самый маленький шоумен России». Бодибилдер и звезда «Инстаграма» Александр Шпак – в номинации «Самый экстравагантный блогер». Эстрадная певица, автор песен Катя Лель – в номинации «Творческая трансформация года» за создание альбома «Вибрации любви». Женская поп-группа «Тутси» – в номинации «Воссоединение года». Журналистка, видеоблогер, репортер, ведущая авторского шоу на YouTube под названием «Алёна, блин!» Алена Жигалова – в номинации «Лучшее шоу-интервью на YouTube». Актриса кино, телевидения и КВН юмористического жанра, поэтесса Борщева Елена – в номинации «Легенда юмора». Актер, танцор, телеведущий, шоумен, получивший мировую известность благодаря участию в клипе группы Little Big Дмитрий Красилов – в номинации «Самый перспективный актер года». Певица, актриса, модель, более известная под своим сценическим псевдонимом Живая кукла Барби Таня Тузова – в номинации «За самое яркое создание образа куклы Барби». Бодибилдер, модель, экстремальный и общественный деятель, блогер, мастер спорта России по бодибилдингу Сергей Бойцов – в номинации «Экстремальный блогер года». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и певица IVKA – в номинации «Дуэт года».

Свои заслуженные награды получили:

Основатели «Академии Семейных Отношений» Целиков Александр Витальевич и Целикова Екатерина Геннадьевна в номинации «Академия семейных отношений №1 в России»; динамично развивающийся ресторанный холдинг Gourmet Alliance, лидер в ресторанном бизнесе, в номинации «За вклад в развитие и внедрение креативных решений в ресторанной индустрии»; бизнесмен, деятель искусств, филантроп, продюсер, инвестор Трегубов Антон Александрович в номинации «Самый популярный блог бизнесмена – 8 миллионов подписчиков в Instagram за 7 месяцев» и его компания «Икорный Магнат by Tregubov» в номинации «Надежность и репутация»; магистр и преподаватель психологии, клинический психолог и психотерапевт, верификатор-профайлер Громова Екатерина Валерьевна в номинации «За профессионализм и экспертность в психологическом консультировании и психотерапии»; ведущий тренер по бизнес-развитию Сеиф Эль Хаким в номинации «Лучший тренер по бизнесу и успеху»; кандидат медицинских наук, генеральный директор стоматологической клиники «BestDoc», врач гнатолог, специалист по сложно-челюстному протезированию Шипика Дмитрий Витальевич в номинации «Гнатолог года»,

А также:

Лучшие из области медицины и здоровья: Стоматологическая клиника ROOTT, Малышева Яна Романовна, Хазова Надежда, Демидов Станислав Юрьевич, Глок Екатерина Алексеевна, Овакимян Мари Каджиковна.

Лучшие из области общественного питания: Кабилова Дилфуза Эркинбаевна, Левитас Юрий Львович, Татинцян Карен.

Лучшие из области образования: «Школа Михаила Агеева», Черепанова Татьяна Сергеевна, Коняева Анна Андреевна, Литвиненко Филипп Сергеевич, Якуба Владимир Александрович, Маслова Мария Игоревна.

Лучшие из области культуры и искусства: Ксенофонтова Елена Юрьевна, Айрэн По и Джули По, Якуба Виктория Георгиевна, Imperia Buketov, Натали Андрес.

Лучшие из области архитектуры и дизайна: Голицын Станислав Викторович, «Авенко», Мурадов Эльшан Рафик Оглы.

Лучшие из области маркетинга, рекламы и PR: Колесников Кирилл, Гайнанова Далия Ильгизовна, Рахбармадани Екатерина Николаевна, Трепольский Дмитрий Вячеславович, пресс-центр «Национальной службы новостей», Точилина Анастасия, Ивлева Евгения Юрьевна, Жумабекова Сания Дилмухановна.

Лучшие из бьюти-сферы: Оленина Влада Константиновна, Гаманова Ольга Владимировна, Тимошенко Наталья Андреевна, Арай Амире и Махаббат Ибрагим, бренд «Лошадиная сила».

Лучшие из сферы обслуживания: GOLD DETAILING PREMIUM, Агеев Михаил Александрович, Литвиненко Филипп Сергеевич, Нойманн-Зандер Наргиза Халиловна, МАН «Альвасар», Сквирская Виктория Викторовна, Ситников Петр Дмитриевич, Абрамович Мила Станиславовна.

Общественное признание: Погребняк Мария Владимировна, Голицын Станислав Викторович, Davines, MUSICBOX GOLD, Рыбачков Виктор Александрович, Янсуков Рахман Шах-Магомедович.

Организаторами Всероссийской премии «Лидеры эпохи 2021» выступили:

• Никита Лобанов, предприниматель, продюсер, основатель проекта PERSONO, издатель журнала PERSONO, эксперт радио и ТВ, победитель многочисленных премий, таких как «Человек года», «Успех», «Лидеры мнений» и другие;

• Яна Киреева, продюсер премии, директор по развитию журнала PERSONO, главный редактор онлайн-платформы persono.ru.

Церемонию вручения премии провели несравненные ведущие, обаятельные, очаровательные профессионалы своего дела: Александр Снегирев и Юлия Барановская. Весь вечер они создавали особую праздничную интригующую обстановку, объявляли и награждали лучших из лучших по версии журнала PERSONO.

Мероприятие открыло красочное феерическое представление от шоу-балета «DefiLe». Весь вечер на сцене выступали знаменитые певцы и артисты. Митя Фомин порадовал гостей вечера своим потрясающим голосом. Ирина Ортман представила гостям праздника свою новую песню «Хочу». Таня Тузова очаровала всех своим потрясающим шоу и песней «Минус один». Аделина Сотникова и Ivka представили свой совместный трек «Сталь». Певица KERRY L исполнила песню «Облака». Певица Арина представила гостям вечера песню «Солнце», а певица Дэя – потрясающую песню «Люди». Александр Шахов доставил удовольствие гостям вечера своим сильным голосом и исполнил песню «Памяти Карузо». Также своими выступлениями порадовали победителей премии: скрипач и певец Женя Зотов, певица, ведущая телеканала Music Box Gold Ханна Вольски, Натали Андрес. Свой необычный эффектный единственный в мире номер на партерном реквизите “Crystal” представил акробатический дуэт LuNA. Потрясающими уникальными зеркальными образами порадовало зрителей зеркальное шоу Go Show.

Необычным и экстравагантным украшением праздника стало интерактивное шоу «Что в коробке?», созданное по нашумевшему веб-сериалу в жанре выживания «Игра в кальмара» ведущим Кириллом Кострюковым и его командой. Гости праздника с закрытыми глазами пытались определить то, что спрятано в коробке, в которой находились паук, тараканы и змея. Шоу произвело настоящий фурор среди гостей. После его окончания все с большим удовольствием сделали фотографии на память с персонажами сериала и змеей из коробки.

Великолепным заключительным аккордом вечера стало разрезание шикарного праздничного торта, созданного профессиональными руками талантливого кондитера-художника Дилфузы Кабиловой. Торт был выполнен в античном стиле, изысканно украшен золотыми листьями лавра и венками из него, во главе торта красовалась античная статуя Давида, высота торта составила 1,5 метра. Все оформление торта и само мероприятие соответствовало тематике и философии мероприятия, и было выполнено в едином стиле. Статуэтки, которыми были награждены победители премии были выполнены в античном стиле в виде бюста Давида.

Журнал PERSONO выражает огромную благодарность партнерам премии «Лидеры эпохи 2021», оказавшим неоценимую помощь в организации и проведении мероприятия: Валерию Захарьину – крымскому виноделу; компаниям: «Королевская вода», My komboocha, Revyline, Yamaguchi, «Империя букетов», «Лошадиная сила», «Икорный Магнат», NovoLaser, Key and crown, IGC, BOHOANN, СЛОНВИШ, РЕММА ТРЕЙД, SweetDreams, Viktory Dress, Mary beauty studio, Шампань wedding, Air love msk, арт-студии Intense, «Корпорация удачи», PRonline, VR-production; группе компаний Kavaya Group; пряничному ателье Виктории Масленниковой; императорскому русскому бренду Golden Lion Chocolatе; Печеневской Анэте; Академии ассистентов Танзили Гариповой; музею «Прогулка в темноте», бармен-шоу Event Hooligans.