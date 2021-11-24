Существующих инструментов по борьбе с финансовым мошенничеством недостаточно, показывают результаты работы платформы «Мошеловка»

Подведены итоги работы платформы Народного фронта «Мошеловка» за полгода. Удалось собрать свыше 19 500 обращений граждан. География аудитории платформы охватывает 335 российских городов, выявлены самые распространенные схемы мошенничества, 8 тыс. подозрительных контактов передано в уполномоченные органы.

«Анализ сообщений, поступающих в «Мошеловку», и работа с обращениями граждан в адрес Народного фронта демонстрируют, что масштаб проблемы с финансовым мошенничеством становится всё более угрожающим уже даже не из года в год, а с каждым месяцем. Потери и без того небогатого населения исчисляются уже сотнями миллиардов в год. И, судя по тенденциям, которые нам удается выявить, ситуация будет усугубляться. Мы с сожалением вынуждены констатировать, что существующих сегодня в России инструментов борьбы и противодействия мошенничеству явно недостаточно», – рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Согласно данным «Мошеловки», наиболее распространенным каналом связи между злоумышленником и жертвой является телефонный звонок. Более половины жалоб респондентов (59,2%) относятся к этому виду связи. На старте платформы «Мошеловка» был организован «черный список» номеров, которые подозреваются в использовании мошенниками. За полгода он пополнился почти на 8 тыс. контактов. В ближайшее время эксперты Народного фронта запустят публичный реестр контактов «черного списка» на сайте платформы.

Помимо телефонных звонков, злоумышленники стараются выйти на жертву через сайты (9,1%), мессенджеры и соцсети (7,6%), рекламные объявления (6,1%), е-mail рассылки (3,9%) или объявления на сайтах знакомств (3,1%).

Чаще всего мошенники пытаются замаскироваться под сотрудников банка (36,6% случаев), выдавая себя за специалистов службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или технического отдела. Так, например, они могут позвонить с номера, похожего на номер банка, представиться сотрудником службы безопасности и сообщить о «подозрительной операции» или о «сбое системы». Затем они просят назвать данные карты, CVV/CVC-код, код из SMS или пароль от банковского приложения. Эксперты ОНФ призывают граждан никогда не сообщать данные своей карты или пароли. Настоящий сотрудник банка не запрашивает такую информацию.

Также распространенным способом обмана являются обращения от имени продавцов или покупателей товаров на торговой площадке (11,6%). Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты ОНФ напоминают, что общаться с продавцом/покупателем необходимо только через встроенные на сайте мессенджеры. Никогда не переходите по присланным сторонним ссылкам или QR-кодам. И оформляйте сделку только через интерфейс площадки.

Третье место по популярности занимают обращения от имени государственных организаций (10%). В этом случае зачастую злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, расследующими финансовые преступления.

Наиболее часто мошенники пытаются заставить жертву перевести деньги по чужим реквизитам (13%). Распространены случаи, когда они добиваются установки приложения на телефон (12,9%), торопят с покупкой товаров или услуг (10,1%) или пытаются узнать одноразовый код в SMS или CVV/CVC-код банковской карты.

Эксперт также пояснила, почему мошенники все чаще используют для обмана граждан площадку для интернет-торговли. «Эта сфера стала частью повседневной жизни, привычным инструментом решить насущные задачи. Многие граждане стремятся заработать на продаже уже ненужных вещей или сэкономить, покупая бывшие в употреблении товары. С теми, кто забывает об осторожности, это стремление к экономии и дополнительному заработку оборачивается, порой серьезными потерями», – резюмировала Лазарева.