Какие социальные объекты не начнут работать вовремя, Народный фронт доложит Путину до 1 декабря

Сейчас активисты Народного фронта в регионах проводят рейды по строительным площадкам школ, больниц, яслей, детских садов и ФАПов: фиксируют факт начала строительства социальных объектов, этап стройки, построен объект вовремя или нет, работает он или нет, а если имеется отставание от сроков, то по какой причине.

Сводный доклад о ходе строительства социальных объектов, возводимых в рамках национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», будет представлен Президенту России Владимиру Путину до 1 декабря.

Всего общественники планируют посетить более 700 объектов, расположенных в 82 регионах.