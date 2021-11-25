Более 600 опасных маршрутов в школу выявлено и поставлено на контроль Народного фронта

Очередной этап мониторинга Народного фронта «Дорога в школу» завершен. Благодаря этой акции в предыдущие годы в России отремонтированы почти 500 участков дорог вблизи учебных заведений. В этом году общественники выявили свыше 600 потенциально опасных школьных маршрутов по всей стране. Вместе с региональными и муниципальными органами власти эксперты Народного фронта составили около 400 дорожных карт с конкретными датами исправления выявленных недостатков. Часть работ уже выполнена. Основные объемы запланированы на летний период 2022 г.

В этой работе активно принимают участие эксперты регионального отделения ОНФ в Коми. В рамках мониторинга «Дорога в школу» общественники не только выявляют десятки потенциально опасных маршрутов, но и добиваются результатов.

Так, активисты Народного фронта в Коми добились строительство тротуара в районе дома № 7 на улице Кутузова до общеобразовательной школы № 7 в Сыктывкаре. Добились ремонта дороги и установки освещения на самом опасном школьном маршруте в городе – на пути от микрорайона Южный до школы № 24 на улице Морозова. Достигли договоренности с властями об обустройстве других проблемных дорожных участков – к той же школе № 24, школе № 11 в поселке Нижний Чов. Общественники взяли на контроль выполнение обязательств.

«Мониторинг «Дорога в школу» в Республике Коми продолжим. Острые вопросы будем направлять в органы власти для принятие действенных мер. Безопасность детей – это общая задача», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Коми Александр Смирнов.

В целом по стране по итогам мониторинга 2019–2020 годов 492 опасных участка дорог уже исправлены. Благодаря активной позиции общественников и родителей десятки тысяч школьников по всей стране ходят в школу по новым безопасным маршрутам. На контроле остается более 275 опасных участков около школ, где ситуация не решается годами, несмотря на то что муниципальные власти брали на себя обязательства по исправлению недостатков. К ним прибавились новые 296 участков, которые активисты ОНФ выявили в этом году. Причины затягивания сроков исправления понятны – нехватка денег, но мы будем добиваться того, чтобы средства на безопасные маршруты школьников выделялись в приоритетном порядке, отметили эксперты ОНФ.

Мониторинг «Дорога в школу», направленный на безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений, представители Народного фронта проводят ежегодно с 2015 г. В рейде принимают участие представители местных властей и ГИБДД. В первую очередь инспектируются маршруты школьников от дома до школы, а также участки дорог, вблизи которых были зафиксированы ДТП с участием пешеходов.