Рыбалка на хариуса в октябре / Начался клев НО кончались черви, вот это засада





Друзья всем привет. мы очередной раз выбрались на таежную реку за хариусом. Давно в республике коми не было такой теплой осени. благодаря хорошей погоде рыбалка в октябре состоялась. осенью хариус с таежных рек уходит в большие реки. и мы периодически выезжаем на таежные реки что бы поймать этот момент. бывают удачные выезды, а бывают не очень. в этот раз мы поймали хорошо рыбы. но как всегда не учли один важный момент. взяли с собой не большое количество червей и в самый неподходящий момент кончались черви))) всем спасибо кто с нами был на рыбалке. в следующий раз будем охотится за трофейным хариусом.

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