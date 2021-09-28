В Тайгу за хариусом / Такой находки мы не ожидали, что еле запихали в рюкзак/ Вот это размер хариуса





Друзья всем привет. вот и состоялась очередная рыбалка на хариуса. в это выезд хариус порадовал своим размером. одним словом таежная рыбалка состоялась. так же у нас была находка в лесу, что еле запихали в рюкзак. а что нам удалось найти вы увидите в ролике. осенняя рыбалка на хариуса состоялась. и в рыбалке на таежных реках есть своя романтика. ну а мы через пару дней попробуем испытать удачу на таежных реках. а что из этой рыбалки в тайге выйдет вы обязательно увидите.

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