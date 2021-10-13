Бензиновая горелка из СССР отказала в самый неподходящий момент /Крутой примус из китая

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Друзья всем привет. мы приобрели бензиновую горелку (примус) из китая. и хотели вам показать сравнение с российским примусом шмель. но как всегда примус шмель отказал в самый неподходящий момент. это говорит о надежности наших горелок))) так же мы добавили момент о том как светлана сама поймала на крючок. а приобретенным примусом из китая мы остались очень довольны