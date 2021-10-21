Подарки к Дню рождения от зрителей канала / Две посылки в один день

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друзья всем привет. сегодня получили две посылки к дню рождения от зрителей канала. спасибо большое за подарки, поддержку и теплые слова. День рождения будет 5 ноября все желающие отправить подарок можно на адрес 169570 республика коми г. Вуктыл ул. коммунистическая д. 3 кв. 71 остапчук алексей владимирович. Все полученные подарки будут показаны на канале. До скорых встреч и спасибо что вы с нами. уже совсем скоро будем открывать зимний сезон. так что все приключения будут впереди.