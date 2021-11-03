Первый лед 2021 — 2022 / Рыбалка на таежном озере в лютый мороз / Ловим окуня, ставим жерлицы





Друзья всем привет. вот и открыли первый лед 21-22. выбрались на рыбалку на таежное озеро. в это день стоял очень лютый мороз. но в планах уже было открывать сезон подледной рыбалки. взяли с собой по классике удочки с мормышками, жерлицы ну и конечно же блесны. толщина льда уже была в районе 7 см. конечно рассчитывали на хороший клев. но резкая перемена погоды сыграла злую шутку. приходилось очень много бурить что бы найти окуня. рыбалка и отличная прогулка по тайге состоялась. а это главное.