Народный фронт добивается ремонта разбитых подъездных путей к медицинским учреждениям в Дагестане, Коми и Томской области. Потенциально опасные маршруты общественники обнаружили в ходе мониторинга доступности медучреждений для маломобильных граждан.

В Дагестане по жалобе инвалида-колясочника активисты ОНФ изучили маршрут к поликлинике № 9 Махачкалы. С одной стороны, на пути инвалида оказался непреодолимый пандус, скорее похожий на горку, с другой – разбитая дорога в ямах и ухабах. Добраться до поликлиники самостоятельно маломобильные граждане не могут. В 50 м от медучреждения имеются две парковки для инвалидов, но дорога от них также недоступна для колясочников.

Частично доступной оказалась и сама поликлиника, хотя на входе имеются пандус и кнопка вызова. Как сообщил представитель минздрава республики, доступная среда будет обустроена в медучреждении в 2022 г. На ремонт поликлиники заложено 8 млн руб.

«Мы обратились к мэру Махачкалы с просьбой заасфальтировать территорию, прилегающую к поликлинике, обеспечить беспрепятственный подъезд к медучреждению и установить знак парковки для инвалидов у входа так, чтобы инвалид, выйдя, беспрепятственно смог подъехать к пандусу», – рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Дагестане Магди Гитинов.

В Ухте самой опасной оказалась лестница на улице Советской, которая ведет к Ухтинскому межтерриториальному родильному дому. После обращения общественников к местным властям первый заместитель руководителя администрации Ухты Петр Артемьев сообщил о том, что комиссионный осмотр лестниц прошел и уже приняты планы по их ремонту. Активисты Народного фронта провели промежуточный мониторинг и убедились, что планы начали воплощаться в жизнь. В первую очередь начался ремонт самой опасной лестницы, которая ведет к родильному дому. Работы организованы муниципальным казенным предприятием «Ухтаспецавтодор». Стоимость восстановления пути к лечебному учреждению – более 1,5 млн руб. По плану объект доложен быть сдан до 31 октября 2021 г.

К этому же сроку должно быть завершено восстановление двух других потенциально опасных лестниц из антирейтинга общественников – между домами № 34 и № 36 на проспекте Ленина и к дому № 17 на проспекте Космонавтов. На их ремонт заложено порядка 4 млн руб.

В Томске добиваются ремонта разбитого подъездного пути к родильному дому № 4 на улице Лазо, где отсутствует асфальтовое покрытие, дорога покрыта глубокими ямами и торчащими фрагментами железобетонной арматуры. Томичи также пожаловались в соцсетях на неудовлетворительное состояние подъездных путей и тротуаров к областной клинической больнице, перинатальному центру, консультативно-диагностической поликлинике ОКБ, диализному центру. Народный фронт взял все адреса в работу.