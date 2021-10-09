Эфиры проекта «Бабушка. Онлайн» будут показывать в Казахстане

Прошла презентация проекта Народного фронта «Бабушка. Онлайн» на конкурсе социально значимых программ «Выбор лидеров». Он организован в рамках приграничного сотрудничества России и Казахстана. Встреча состоялась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по инициативе экспертного клуба «Урал-Евразия». Ее итогом стала договоренность о том, что к проекту «Бабушка. Онлайн» подключатся пансионаты и дома престарелых Казахстана.

Проект представила руководитель департамента проектного управления ОНФ Анна Дианова. Во время своего выступления она рассказала о пути, который прошла «Бабушка. Онлайн», – от идеи до воплощения, от самых первых акций до тех, что прошли буквально на днях. Сегодня «Бабушка. Онлайн» – это 37 творческих встреч в эфире, 21 тыс. участников из 65 российских регионов. У проекта по-настоящему федеральный размах.

«Наши коллеги из Казахстана горячо поддержали «Бабушку. Онлайн», мы услышали много слов благодарности в адрес Народного фронта, – поделилась Анна Дианова. – Хорошо, что сегодня мы общались в очном формате, нам сразу удалось договориться об участии в эфирах проекта казахстанских учреждений долговременного ухода. Нас будет еще больше, и это радует».

Исполнительный директор федерального оператора проекта – благотворительного фонда «Долголетие» Ольга Пастухова обещала всестороннюю помощь новым участникам: «Фонд «Долголетие» готов провести мастер-классы, обучить навыкам подключения и прочим деталям работы в проекте наших друзей из Казахстана. Уже следующий эфир «Бабушки. Онлайн» можем провести с их участием, таким образом проект шагнет за границы России».

«Проект очень душевный, трогательный, – отметил исполнительный директор экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский. – Он учит всех нас быть внимательными к пожилым и своим примером доказывает, как такое внимание важно людям преклонных лет. Спасибо Народному фронту, «Бабушка. Онлайн» – это отличная идея».

Напомним, проект реализуется с марта 2020 г. федеральным оператором – благотворительным фондом «Долголетие» при поддержке Народного фронта.

Стать участником встреч проекта может любое учреждение для пожилых людей из любого региона страны. Для этого нужно оставить заявку на странице проекта «Бабушка. Онлайн» на сайте Народного фронта.