Народный фронт помог расширить для граждан доступность республиканского стадиона в Сыктывкаре

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми помогли увеличить любителям спорта и физической культуры свободный доступ на реконструированный республиканский стадион в Сыктывкаре. Если после обновления свободный вход для граждан на объекте был только с 6:00 до 8:00 часов утра, то теперь график расширился: люди могут приходить и заниматься спортом не только утром, но и вечером – с 18:00 до 20:00 часов.

После реконструкции основного и запасного поля республиканского стадиона спортивное сооружение буквально преобразилось. Обновилось все – от мест для сидения зрителей, до покрытий полей и дорожек, построены новые залы и помещения, смонтированы новые конструкции – освещение, информационные табло, тренажерные комплексы. Полноценный спортивный вид приобрело и запасное поле стадиона, где раньше все жители могли заниматься спортом и физкультурой. Однако после реконструкции свободный вход для населения на стадион-спутник стал ограниченным – всего два часа с самого раннего утра. Жителям это неудобно, ведь спортом и физкультурой многие занимаются в вечернее время, после работы. Сигналы о желании людей больше проводить время на спортивном объекте дошли до активистов ОНФ в Коми.

«Народный фронт в Коми сразу отреагировал. Стремление граждан к занятию спортом и физической культурой общественники всецело поддерживают. Вышли напрямую на руководство республиканского стадиона, обсудили, объяснили, что есть запрос граждан на расширение свободных занятий спортом и физической культурой на стадионе. В итоге были услышаны и поняты», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, сенатор Российской Федерации Елена Шумилова.

Общественники отметили оперативную, без всякой бюрократии, работу спортивных руководителей по решению данного вопроса. По словам Шумиловой, это пример конструктивной работы общественников, органов власти и государственных учреждений.

«Мы совместно с министерством физической культуры и спорта Республики Коми обсудили предложение общественников и приняли решение о выделении дополнительного времени для граждан», – сказал директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Спортивная школа № 1» (оператор республиканского стадиона) Артем Шабанов.

Как проинформировали сотрудники спортивного объекта, запасное поле республиканского стадиона теперь работает ежедневно с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00, доступны легкоатлетическая дорожка и тренажерная площадка. Вход на стадион осуществляется через Дом спорта (центральный вход). Посетители должны иметь документы, удостоверяющие личность. Дети до 14 лет допускаются со взрослыми.

Общественники напомнили, что в сентябре 2021 г. в Москве состоялся круглый проекта ОНФ «Легенды спорта – детям», на котором эксперты Народного фронта и известные спортсмены выступили с инициативами по развитию для людей доступности занятий физкультурой и дворовыми видами спорта.