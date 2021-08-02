Взлом и проникновение в помещение КСК г. Воркута





Сотрудники КСК, прибыв на рабочее место в ненастное утро 2 августа 2021 года, обнаружили, что опломбированная бумага с печатью на двери нарушена, дверь открыта, да и замки поменяны.

Они сразу же вызвали полицию.

Напоминаем, материалы проверок КСК, в основном показывают результативность работы администрации МО ГО «Воркута», особенно в части нарушений антикоррупционного законодательства.

Ссылка на прошлый визит работников администрации в контрольно-счетную комиссию — https://www.youtube.com/watch?v=KXOhqWIJFWs .