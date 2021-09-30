Обращение Контрольно-счетной комиссии жителям Воркуты, депутатам, прокуратуру РФ, правоохранительные





С 30 сентября 2021 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов…

Согласно данным изменениям должность председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» становится муниципальной должностью.

В связи с чем, депутатам Совета муниципального образования городского округа «Воркута» необходимо принять порядок назначения на должность председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута», порядок рассмотрения кандидатур, — которых нет.

Таким образом, депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» фактически лишены права предоставить в Совет муниципального образования городского округа «Воркута» свои предложения по кандидатам на должность председателя Контрольно-счетной комиссии.

2. Кроме того, депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» должны высказаться в отношении увольнения председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа

«Воркута» — по дате увольнения Кочергина А.А., так как решениями Совета муниципального образования городского округа «Воркута» дата увольнения определена не была.

Обращаем внимание депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута», что в настоящее время:

— в судах оспаривается увольнение Кочергина А.А. – как председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» председателем Совета муниципального образования городского округа «Воркута»;

— оспаривается решение председателя Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о назначении Врио председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» Сопова В.К.;

— оспариваются действия Сопова В.К., нарушающие организационную и функциональную независимость контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» и ее сотрудников, а именно:

— изготовление поддельной печати, незаконное внесение записи в ЕГРЮЛ, разглашение персональных данных сотрудников контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута», незаконный взлом и проникновение в помещения контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» с целью уничтожения материалов проверок.

3. Также следует отметить, что гражданин Сопов В.К. по настоящее время является директором муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» муниципального образования городского округа «Воркута». Следовательно, в соответствии с действующим законодательством Сопов В.К. не мог и не может занимать должность председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута».

4. Незаконно назначенный Сопов В.К. на сессии Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 16.06.2021 года представлял новое положение о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута», которое предполагало, в том числе, сокращение сотрудников Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута».

Данное решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.06.2021 № 167 «О Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута»» оспаривается в Верховном суде Республики Коми.

5. Кроме того, не смотря на то, что Сопов В.К. присвоил полномочия председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» и признавал в Арбитражном суде Республики Коми исковые требования к Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута», судебные инстанции не приняли это во внимание при вынесении своих решений.

Должностные лица Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» с применением административного ресурса втянули в конфликт с Контрольно-счетной комиссией муниципального образования городского округа «Воркута» учреждения образования и само управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», представляя типа их интересы в судах Республики Коми – то есть сами пишут и сами же защищают ими же написанное.

7. У Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута», как и у Вас нет иллюзий, кто принимает решения по организации горячего питания в учебных заведениях Воркуты, тем более что с 13 августа 2021 года руководителем муниципального казенного учреждения (МКУ «Школьник») и руководителем муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» («МУ «МЦБ») является одно и то же лицо Веретяк И.Ф.

Очевидно достойных и компетентных людей в Воркуте – нет.

При этом родители с начала этого учебного года отказываются от предоставления такого горячего питания.