✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.08.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

Еще один двор в Сосногорске благоустраивается по программе «Формирование комфортной городской среды». По адресу улица 40 лет Октября, 30А запланировано асфальтирование тротуаров и дворового проезда, а также обустройство дополнительной автостоянки.

01:58 — ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В администрации района провели совещание по будущему благоустройству пустыря возле третьей городской школы. Напомним, эта территория победила в народном голосовании и планируется к обустройству в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды».

05:05 — К 65-ЛЕТИЮ СОСНОГОРСКА

В рамках 65-летнего юбилея Сосногорска мы продолжаем серию интервью с интересными жителями, судьбы которых связаны с нашим городом. Сегодня речь пойдет о тренере по футболу Спортивной школы г. Сосногорска Денисе Куликове.