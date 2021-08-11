✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.08.2021
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС
Еще один двор в Сосногорске благоустраивается по программе «Формирование комфортной городской среды». По адресу улица 40 лет Октября, 30А запланировано асфальтирование тротуаров и дворового проезда, а также обустройство дополнительной автостоянки.
01:58 — ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
В администрации района провели совещание по будущему благоустройству пустыря возле третьей городской школы. Напомним, эта территория победила в народном голосовании и планируется к обустройству в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды».
05:05 — К 65-ЛЕТИЮ СОСНОГОРСКА
В рамках 65-летнего юбилея Сосногорска мы продолжаем серию интервью с интересными жителями, судьбы которых связаны с нашим городом. Сегодня речь пойдет о тренере по футболу Спортивной школы г. Сосногорска Денисе Куликове.