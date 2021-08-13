✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.08.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ПОДДЕРЖКА НАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Жители Сосногорского района приняли участие в семинаре, тема которого интересна многим — где взять средства на реализацию народных инициатив для решения местных вопросов и развития территорий.

05:25 — ВОЙВОЖ ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

Многоквартирные дома в Войвоже готовят к отопительному сезону. В поселке прочищают и ремонтируют канализационные колодцы, меняют ветхие сети водоснабжения.

09:32 — АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СУББОТНИК

В последние годы в Сосногорске появилось много современных игровых площадок. К сожалению, не все родители объясняют детям, что надо бережно относиться к общественному имуществу. На прошлой неделе комплексы возле фонтана «Белка и шишка» изрисовали маркером.