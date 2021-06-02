✳ Вести Тимана. Сосногорск | 02.06.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Первое июня – самая долгожданная дата в календаре для юных сосногорцев. Это и начало лета, и старт самых длинных в году каникул, и, конечно же, Международный день защиты детей. В свой праздник мальчишки и девчонки получили множество подарков, в том числе творческих.

03:06 — #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

Жители Сосногорска определились, какие общественные территории будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Напомним, голосование проходило с 26 апреля по 30 мая на сайте 11.gorodsreda.ru. Горожанам необходимо было выбрать два из шести предложенных вариантов.

04:36 — КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

«Купание запрещено» — гласит аншлаг установленный на берегу неофициального пляжа у реки Ижма. В тёплые дни сюда приезжают люди на отдых и на свой страх и риск купаются в реке. Стоит отметить, что ещё в 2012 году администрация ГП «Сосногорск» инициировала комиссионную проверку 9 мест, традиционно посещаемых нашими людьми летом и все они не соответствовали требованиям, которые предъявляются к местам отдыха у водоёмов.

06:21 — СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Международному дню защиты детей в Сосногорске посвятили несколько спортивных мероприятий. Юные горожане соревновались в плавании, баскетболе, а также сдавали нормативы ГТО.