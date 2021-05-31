✳ Вести Тимана. Сосногорск | 31.05.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — Сосногорский полицейский Алексей Михайлусов получил известность благодаря необычной благотворительной акции. В прошлом году он пешком прошел более 1000 километров, чтобы помочь семье из Крыма, попавшей в трудную жизненную ситуацию. А уже в этом Алексей совершил очередное путешествие – на этот раз по Республике Коми. О своем походе путешественник рассказал студентам Сосногорского технологического техникума.

03:31 — Конкурсы для жителей района

В Сосногорском районе стартовал конкурс на лучший эскиз знака «Географический центр Республики Коми». Проект посвящен 100-летию со Дня образования региона. Эскиз будет взят за основу при возведении памятного знака «Географический центр Республики Коми», автора лучшего эскиза ждет подарочный сертификат.

05:19 — Все на старт!

На стадионе «Черемушки» провели 1 этап открытых велосоревнований в дисциплине «кросс кантри». Гонки открыли сезон летних заездов. Хотя погода была далеко не летней, соревнования собрали 60 участников – как профессионалов, так и любителей.