«Свадебный бум!»





Пандемия коронавируса любви не​ помеха. В​ Интинском ЗАГСе настоящий ажиотаж. 7 пар провели торжественную церемонию бракосочетания в преддверии Дня семьи, любви и верности и Дня молодежи. Большинство влюбленных решили скрепить свой союз узами брака именно в честь этих праздников. Дата 25​ июня по​ старому стилю, а​ 8​ июля по​ новому ​ — это день памяти Петра и​ Февронии, православных покровителей вечной любви,​ чей супружеский союз считается образцом​ христианского брака. Говорят, что брак, заключенный ​ в День семьи, любви и верности, будет крепким. И сама дата символичная и красивая.