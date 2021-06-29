«Свадебный бум!»
Пандемия коронавируса любви не помеха. В Интинском ЗАГСе настоящий ажиотаж. 7 пар провели торжественную церемонию бракосочетания в преддверии Дня семьи, любви и верности и Дня молодежи. Большинство влюбленных решили скрепить свой союз узами брака именно в честь этих праздников. Дата 25 июня по старому стилю, а 8 июля по новому — это день памяти Петра и Февронии, православных покровителей вечной любви, чей супружеский союз считается образцом христианского брака. Говорят, что брак, заключенный в День семьи, любви и верности, будет крепким. И сама дата символичная и красивая.