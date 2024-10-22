Время спорта. Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Николая Лунина.





В Инте прошел масштабный спортивный праздник – республиканский

турнир по вольной борьбе памяти Николая Лунина – первого почетного

гражданина Инты. Эти соревнования — традиционные в нашем городе.

Они проводятся в Приполярье порядка 50-ти лет. Как выяснилось,

впервые состязания, памяти погибшего в годы Великой Отечественной

войны Николая Лунина состоялись в 1975 году. С каждым проведенным турниром число участников и просто любителей единоборств растет.

В этом году в соревнованиях приняли участие около 200 сильнейших

спортсменов из разных городов и районов Республики Коми, а также

Калининграда, Кирова и Салехарда Ямало-Ненецкого Автономного

Округа. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального

проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России.

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