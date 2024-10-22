Время спорта. Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Николая Лунина.

В Инте прошел масштабный спортивный праздник – республиканский
турнир по вольной борьбе памяти Николая Лунина – первого почетного
гражданина Инты. Эти соревнования — традиционные в нашем городе.
Они проводятся в Приполярье порядка 50-ти лет. Как выяснилось,
впервые состязания, памяти погибшего в годы Великой Отечественной
войны Николая Лунина состоялись в 1975 году. С каждым проведенным турниром число участников и просто любителей единоборств растет.
В этом году в соревнованиях приняли участие около 200 сильнейших
спортсменов из разных городов и районов Республики Коми, а также
Калининграда, Кирова и Салехарда Ямало-Ненецкого Автономного
Округа. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального
проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России.
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