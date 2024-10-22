5 канал Инта

Время спорта. Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Николая Лунина.

От5 канал Инта

Окт 22, 2024 #Инта


В Инте прошел масштабный спортивный праздник – республиканский
турнир по вольной борьбе памяти Николая Лунина – первого почетного
гражданина Инты. Эти соревнования — традиционные в нашем городе.
Они проводятся в Приполярье порядка 50-ти лет. Как выяснилось,
впервые состязания, памяти погибшего в годы Великой Отечественной
войны Николая Лунина состоялись в 1975 году. С каждым проведенным турниром число участников и просто любителей единоборств растет.

В этом году в соревнованиях приняли участие около 200 сильнейших
спортсменов из разных городов и районов Республики Коми, а также
Калининграда, Кирова и Салехарда Ямало-Ненецкого Автономного
Округа. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального
проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России.

Все выпуски "Новостей": https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

От 5 канал Инта

Похожая запись

5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 17.10.2024.

Окт 22, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

Юбилей станции переливания крови

Окт 22, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

ЦПП «Знание» получит субсидию на реализацию проекта

Окт 22, 2024 5 канал Инта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Баскетбольный клуб НИКА

💪

Окт 22, 2024 НИКА 0 Comments
5 канал Инта

Время спорта. Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Николая Лунина.

Окт 22, 2024 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 17.10.2024.

Окт 22, 2024 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Юбилей станции переливания крови

Окт 22, 2024 5 канал Инта 0 Comments