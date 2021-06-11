Стартовала Всероссийская акция #ОставайсяДонором

Акция по поддержке донорского движения, инициированная «Молодежкой ОНФ» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и партнерами, стала уже четвертой по счету и стартовала в преддверии Дня России.

«Акцию #ОставайсяДонором «Молодежка ОНФ» запустила в партнерстве со Службой крови еще в начале пандемии, когда из-за режима самоизоляции впервые возникла проблема снижения количества доноров на станциях. Сейчас это уже полноценное движение, к которому присоединяются спортсмены, актеры, байкеры, известные медиаперсоны и многие другие, кто однажды решает для себя стать донором и потом уже участвует в акциях постоянно. Это действительно важное и общее дело, потому что запасы крови у медиков должны быть всегда. Донорство – это не просто возможность спасти кому-то жизнь, но и почувствовать сопричастность к большому и дружному движению людей, которые приходят на помощь в трудную минуту», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В прошлом году, в пандемию, донорские марафоны объединили сотни тысяч доноров, из которых большое количество стали ими впервые. Крупные акции #ОставайсяДонором, которые команда «Молодежка ОНФ» организовала совместно со Службой крови, прошли в апреле, июне и августе и объединили 85 регионов страны. Акция #ОставайсяДонором стала целым движением, к которому присоединились спортсмены, актеры, певцы, общественные деятели, политики, главы регионов, байкеры и участники мотодвижения. Тогда организаторы решили сделать донорские марафоны традиционными.

«Поддержка и пропаганда донорства является одним из наиболее значимых направлений волонтерства и добровольчества. ФМБА России на протяжении многих лет координирует развитие Службы крови в нашей стране. Сплоченная работа федеральных служб, развивающих Службу крови, региональных институтов Службы крови, представителей «Молодежки ОНФ», ВОД «Волонтеры-медики» и руководства субъектов Российской Федерации в прошлом году позволила сохранить необходимое количество донаций, избежать дефицита крови и ее компонентов в стране.

Сегодня мы продолжаем совместную работу с волонтерскими движениями России, всесторонне поддерживая социальные проекты и инициативы, направленные на сохранение донорского ресурса из числа наших молодых сограждан», – отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Учитывая, что многие доноры сделали прививку от коронавирусной инфекции, а кто-то переболел Covid-19 и хотел бы стать донором плазмы с антителами, медики дают несколько советов. Например, если вы сделали прививку, то срок отвода от донорства составляет 30 календарных дней после вакцинации. Обратите внимание, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в два этапа, поэтому отсчет 30 календарных дней необходимо вести с даты проведения второй вакцинации. Сдача крови и (или) ее компонентов в период между первым и вторым этапами вакцинации невозможна. Срок отвода от донорства после перенесенного заболевания может составлять от 30 до 120 календарных дней после выздоровления в зависимости от тяжести течения заболевания.

Стать донором плазмы с антителами тоже не так сложно, как может показаться. Правда, донации разрешены не ранее чем через 14 дней после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому.

Потенциальным донорам проводят исследование на содержание антител к SARS—COV2, что позволяет спрогнозировать эффективность плазмы конкретного донора. Всю необходимую информацию, а также перечень учреждений, осуществляющих прием доноров плазмы с антителами, вы можете получить на портале Службы крови https://yadonor.ru/donorstvo/become/covid19/

Получить полную информацию о донорстве с рекомендациями и противопоказаниями можно на сайте https://yadonor.ru или https://www.оставайсядонором.рф.

Всероссийская акция #ОставайсяДонором пройдет в 85 регионах с 10 по 17 июня. Всех доноров ждут в центрах Службы крови.