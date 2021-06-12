В Коми в честь Дня России триколоры появились на самых высоких башенных кранах

В Коми День России активисты Общероссийского народного фронта встречают по-особенному – общественники вывесили российские флаги на самых высоких башенных кранах и познакомили детей и взрослых с коми-кухней в Сыктывкаре.

Общественники при проведении акции ОНФ «Флаг России» решили, что отечественные триколоры должны находиться на самой достойной высоте. Обратили внимание на высотные новостройки в районе улицы Тентюковской в Сыктывкаре. Здесь расположены самые высокие в Коми башенные краны для строительства жилья. Общественники обратились непосредственно к тем, кто работает с этими кранами, и не прогадали – нашли полное понимание в патриотическом мероприятии. Представители компании «Специализированный застройщик «Горкомстрой» с большим энтузиазмом отреагировали на инициативу вывесить российские флаги в честь Дня России.

Допущенные к соответствующим техническим работам сотрудники компании со всеми правилами безопасности разместили стяги на двух самых высоких кранах. Флаги будут развеваться на высоких точках Сыктывкара не только в День России, 12 июня, но и все последующие выходные дни. Сотрудники строительной компании пояснили, что для них является честью быть причастными к символу страны и участвовать в такой патриотической акции.

Вторую акцию ОНФ в честь Дня России – «Пироги России» – общественники провели с особым «вкусом»: организовали знакомство молодого поколения, а также активистов проекта Народного фронта «Равные возможности – детям» и просто жителей с коми-кухней и приготовлением в домашних условиях простой, но вкусной еды.

Культурно-патриотическая акция состоялась благодаря помощи кондитерской-пекарни «БобÖНянь». Основатель и шеф-повар компании Даниил Литвин дал открытый урок.

«Нам есть чем гордиться, так как с 2018 года «БобÖНянь» активно участвует в социальной жизни Республики Коми. Наша миссия – возрождение кулинарной культуры народов Коми, которую мы отражаем в нашей продукции», – пояснил шеф-повар.

Дети и взрослые не удержались и прямо по окончании урока съели приготовленные своими руками блюда.

«Очень необычный формат, но очень нужный. Россия – многонациональная страна. Кухня – это мощнейший культурный пласт каждого народа. Мы рады, что День России встречаем так радостно и празднично, с поднятыми российскими флагами до самой небесной выси», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, эксперт проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Коми Елена Шилова.