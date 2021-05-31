В Управлении Росгвардии по Республике Коми поздравили победителей творческого конкурса «Георгиевская лента»

В преддверии Международного дня защиты детей в Управлении Росгвардии по Республике Коми состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса «Георгиевская лента», посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель начальника по работе с личным составом полковник Сергей Андрющенко поблагодарил детей за проявленную творческую активность и вручил им дипломы и памятные подарки.

«Творческий конкурс проводился с целью сохранения памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Все работы, поступившие на конкурс, отличались оригинальностью и мастерством исполнения. Желаю вам с пользой провести летние каникулы, успехов во всех начинаниях и хорошего настроения», — отметил полковник Сергей Андрющенко.

В завершение мероприятия офицер рассказал ребятам о деятельности военнослужащих и сотрудников Росгвардии.