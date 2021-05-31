Эксперты ОНФ добились системного применения на дорогах Коми мобильных знаков «Фотовидеофиксация»

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми провели рейд по дорогам республики и зафиксировали устойчивую практику — применение мобильных предупреждающих знаков «Фотовидеофиксация». Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми добивались такой системы с 2016 г.

Мобильными пунктами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в республике занимается уполномоченная организация — государственное учреждение «Безопасный город». В ходе мониторинга общественники зафиксировали на федеральной трассе «Вятка» и региональной трассе Сыктывкар — Ухта, что у мобильных пунктов фиксации нарушений ПДД установлены также и передвижные предупреждающие знаки. Этого раньше не было. Эксперты Народного фронта убедились, что знаки установлены на передвижных штендерах по всем правилам.

Такая практика в регионе сейчас внедрена повсеместно, прокомментировали в учреждении «Безопасный город». В свою очередь активисты ОНФ в Коми пояснили, что они пять лет добивались установки передвижных знаков «Фотовидеофиксация». Каждый год общественники выходили с этой инициативой в органы власти, а также озвучивали предложения на региональных и федеральных общественных площадках. И в итоге были услышаны.

Наличие предупреждающих знаков позволяет водителям быть более дисциплинированными и избежать возможных дорожно-транспортных происшествий. Как подчеркнули эксперты Народного фронта, информирование автомобилистов о работе пунктов контроля, в том числе мобильных, действенный метод профилактики нарушений ПДД, а не механическое взимание штрафов. Ранее Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы штрафовать водителей, так как цель их установки — снижение аварийности и сохранение жизни людей.

«Практика установки мобильных предупреждающих знаков в республике — это результат общей работы по всей стране. Ведь активисты Народного фронта в других регионах также поднимали этот вопрос. Он находился в повестке работы Центрального штаба ОНФ. На сегодня в республике есть результат. Хорошо и то, что уполномоченные органы сейчас с пониманием относятся к такой практике. Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми продолжат мониторинги качества и безопасности дорог в республике», — прокомментировал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Максим Майер.