В Сыктывкаре дети росгвардейцев посетили с экскурсией отряд мобильный особого назначения

В Сыктывкаре сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми организовали для своих детей экскурсию на территории отряда.

В ходе мероприятия ребята узнали об истории отряда, его традициях и о подвигах бойцов, погибших при исполнении служебного долга. Гости с большим интересом рассматривали фотографии служебной деятельности сотрудников и задавали росгвардейцам интересующие их вопросы.

Также для детей была организована выставка вооружения и экипировки, которые используются при выполнении боевых задач и находятся на вооружении отряда. Юные гости узнали о том, как проходят тренировки росгвардейцев, а также какие испытания необходимо выдержать кандидатам для службы в ОМОН.

В завершение экскурсии ребята поблагодарили росгвардейцев за интересное и познавательное мероприятие.