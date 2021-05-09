На Стефановской площади состоялась выставка техники времен Великой Отечественной войны и современной техники Росгвардии

9 мая главная площадь столицы Коми превратилась в музей инсталляций с военной техникой времен 1941-1945 гг. и современными автомобилями Росгвардии, МЧС и ФОСААФ России.

Организаторы выставки под открытым небом постарались создать праздничную атмосферу Дня Победы.

Сотрудник ОМОН майор полиции Евгений Б. рассказал сыктывкарцам о предназначении специализированного автомобиля «Тигр», который используется для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. Для детей была предоставлена возможность посидеть в бронированном автомобиле, они с большим удовольствием познакомились с характеристиками транспортного средства.

Также жители и гости столицы увидели пункт, где проводили отбор на военную службу по контракту, приняли участие в акции «Узнай судьбу фронтовика» и отведали полевой каши.

Родители вместе с детьми рассматривали специализированную технику и рассказывали о боевых машинах, на которых воевали их деды и прадеды. Каждый имел возможность поближе познакомиться и рассмотреть военную технику.