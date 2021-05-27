Доля рынка апартаментов не превышает 30%

По итогам I квартала 2021 года доля апартаментов снизилась в первичном предложении как элитного сегмента, так и в бизнес- и комфорт-классах. Такие данные приводят эксперты Kalinka Group.

По результатам I квартала 2021 года доля апартаментов в элитном предложении по количеству лотов составила порядка 52% против 62% годом ранее, в I квартале 2020. В разрезе подклассов элитного сегмента доля апартаментов среди предложения премиум-класса в продаже составляет 49%, в классе deluxe — 66%. В целом по элитному сегменту апартаменты представлены в 41 комплексе.

В Kalinka Group подсчитали, что средневзвешенная стоимость апартаментов в элитном предложении составляет 905 тыс. руб. за кв. м, в премиум-классе — 727 тыс. руб. за кв. м, в классе deluxe — 1,42 млн руб. за кв. м.

В Sminex рассказали, что в 2021 г. на первичном рынке Москвы уже введены или планируется ввод в эксплуатацию 119 проектов, из которых 7 включают лоты квартир и апартаментов (5,9%), 79 жилых комплексов (66,4%) и 33 комплекса апартаментов (27,7%). Начальник отдела оценки Sminex Святослав Куланин отметил:

«По сравнению с апартаментами, квартиры более понятный и комфортный формат для покупателей. Девелоперы изучают предпочтения клиентов и предлагают им соответствующий продукт. Сейчас доля рынка апартаментов составляет всего около 25-30% на рынке недвижимости. При этом мы наблюдаем эффект отложенного старта продаж жилых комплексов с апартаментами, разрешительные документы на строительство которых были получены несколько лет назад. Вероятно, этот эффект сохранится еще какое-то время».

«В элитном сегменте по-прежнему наиболее востребованными остаются квартиры — на них пришлось 58% спроса в 2020 году и 65% в I квартале 2021 года. Однако для многих покупателей решающим фактором все-таки является цена: средневзвешенная удельная стоимость апартаментов премиум-класса на сегодняшний день на 16% ниже средневзвешенной стоимости элитных квартир. При этом в последнее время рост интереса к апартаментам связан также с новостями о возможном получении апартаментами статуса квартир, что делает их привлекательными для инвестиций», — подчеркнул Александр Шибаев, директор департамента консалтинга и аналитики Kalinka Group.