Начальник вневедомственной охраны вручил ветерану службы медаль «За заслуги в труде»

Начальник Управления вневедомственной охраны по Республике Коми полковник полиции Алексей Петренко вручил ведомственную награду «За заслуги в труде» ветерану службы подполковнику полиции в отставке Гусейнову Айяру Гардаш оглы. Алексей Петренко поблагодарил ветерана за инициативу, усердие и отличие, проявленные в служебно-боевой деятельности, а также высокие показатели, проявленные в боевой, профессиональной и служебной подготовке.

Айяр Гарадаш оглы поступил на службу во вневедомственную охрану в 1977 году. В период службы зарекомендовал себя как грамотный специалист, добросовестный сотрудник, требовательный и принципиальный руководитель. Награжден государственной медалью «За отличие в охране общественного порядка», ведомственными медалями «За безупречную службу» трех степеней, ведомственным нагрудным знаком «За отличную службу в МВД», имеет звание «Заслуженный работник Республики Коми» и «Ветеран труда».

В настоящее время Айяр Гарадаш оглы обеспечивает круглосуточную и бесперебойную работу служебного автотранспорта отдела вневедомственной охраны и осуществляет контроль за содержанием служебных машин в технически исправном состоянии.