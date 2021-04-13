В Сыктывкаре росгвардейцы отработали около ста тревожных сигналов

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за прошедшую неделю задержали более 40 человек, 7 граждан за административные правонарушения и семерых за совершение различного рода преступлений. За это время на пульт централизованной охраны поступило 99 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 5 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

Так, на прошлой неделе в одном из торговых гипермаркетов столицы женщина попыталась похитить продукты питания, но не смогла довести свой умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам. По камерам видеонаблюдения служба безопасности, увидев противоправные действия покупательницы, нажала на тревожную кнопку. На место происшествия прибыл автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны и доставил злоумышленницу в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

В одном из ночных клубов Сыктывкара отдыхающая пара попыталась покинуть заведение, не расплатившись за счет. Администратор нажала на тревожную кнопку. Росгвардейцы незамедлительно прибыли по сигналу «тревога». При виде стражей порядка мужчина проявил агрессию и оказал неповиновение сотрудникам вневедомственной охраны. Мужчина 1974 года рождения и женщина 1983 года рождения были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Также автоэкипаж вневедомственной охраны выезжал в столичное кафе, где сработала КТС. Прибыв по указанному адресу, администратор заведения пояснила росгвардейцам, что между посетителями произошла драка. Женщина 1981 года рождения и трое мужчин 1991, 1993 и 1972 годов рождения были доставлены в дежурную часть УМВД России по г. Сыктывкару для установления всех причин произошедшего.

По всем фактам проводится проверка.