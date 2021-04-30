В Республике Коми определили лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии

В Сыктывкаре состоялся конкурс профессионального мастерства среди сотрудников групп задержания филиалов вневедомственной охраны Республики Коми. За звание лучших состязались 16 сотрудников, представляющих подразделения вневедомственной охраны городов и районов республики: Сыктывкар, Печора, Инта, Воркута, Троицко-Печорск, Прилузье, Усть-Кулом и Сысола.

Поприветствовал участников конкурса врио начальника Управления вневедомственной охраны подполковник полиции Олег Ульныров.

«Сегодня вы соревнуетесь во втором этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Я уверен, что вы проявите высокий профессионализм, а также свои лучшие качества, которые подчёркивают ваше гордое звание сотрудников подразделений вневедомственной охраны. Пусть сегодня в честной борьбе победит сильнейший, желаю всем удачи», — отметил руководитель.

Лучший автоэкипаж группы задержания определяли по сумме баллов, набранных двумя сотрудниками группы по итогам прохождения ими всех испытаний. Росгвардейцы сдавали зачеты по знанию основных правовых актов и ведомственных инструкций, выполняли нормативы по специальной, технической, медицинской, физической и огневой подготовке. Также конкурсанты отработали оперативное прибытие на охраняемый объект при срабатывании тревожной кнопки сигнализации и задержание условного преступника.

По итогам конкурса первое место заняла группа задержания вневедомственной охраны по г. Сыктывкару. На втором месте оказались воркутинские росгвардейцы, третье место досталось сотрудникам г. Инты. В ходе подсчета индивидуальных результатов победителем в личном первенстве стал прапорщик полиции Денис Никулин – старший полицейский отделения полиции ОВО по г. Инте.

В завершение мероприятия прошла церемония награждения призёров и победителей. Начальник Управления Росгвардии по Республике Коми полковник полиции Алексей Ходоров отметил высокий уровень подготовки представителей филиалов вневедомственной охраны и вручил им дипломы.