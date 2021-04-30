Минприроды проработает предложения ОНФ по корректировке системы мониторинга воздуха

На тематической площадке ОНФ «Экология» состоялось экспертное совещание, посвященное текущим проблемам мониторинга атмосферного воздуха и возможным способам их решения.

Мероприятие является вторым в цикле совещаний, посвященных атмосферному воздуху, каждое из которых посвящено одному из отдельных аспектов этой обширной темы.

Открывая совещание, его модератор, сопредседатель ЦШ ОНФ, руководитель тематической площадки «Экология» Елена Цунаева отметила социальную значимость обсуждаемой темы, а также повышенное к ней внимание со стороны Президента, который контролирует удовлетворение общественного запроса на благоприятную окружающую среду, придавая теме качества воздуха особое значение. Послание Президента Федеральному собранию 2021 г. явилось очередным тому подтверждением. В связи с этим проблемой, требующей первоочередного решения в связи с ее актуальностью непосредственно для граждан, была названа невозможность получения информации о состоянии воздуха в режиме реального времени, а также отсутствие нормирования загрязняющих веществ по неприятному запаху.

Оценивая текущее состояние системы мониторинга воздуха, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган отметил, что региональная сеть мониторинга характеризуется нерегулярностью, эпизодичностью наблюдений, данные которых не публикуются либо публикуются с задержкой. При этом в 41 субъекте региональная сеть отсутствует вовсе.

С позиций эффективности для граждан была проанализирована и нормативная база планируемой к введению федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Были предложены способы устранения недостатков этой системы, таких как недостаточная частота актуализации информации, неопределенность по вопросу открытости системы, ограничение ее действия 12 городами – участниками федерального проекта, отсутствие возможности аппаратно определять источник загрязнения.

Представители Минприроды сообщили о выделении вопросов наблюдения за состоянием окружающей среды в отдельный федеральный проект, предполагающий создание комплексной системы мониторинга окружающей среды, включающей в себя систему мониторинга атмосферного воздуха. Паспорт этого федерального проекта сейчас находится в разработке, а его утверждение планируется в первой половине этого года.

Кроме этого, Минприроды выразило намерение учесть предложения ОНФ по корректировке федеральной информационной системы мониторинга атмосферного воздуха. Так, заместитель директора департамента международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России Павел Мальчиков сообщил о готовности рассмотреть возможность сокращения времени обновления информации в системе, а также проработать построение математической модели, позволяющей автоматически определять источник превышения выбросов.

Генеральный директор АО «НИИ «Атмосфера» Олег Марцынковский в своем выступлении указал, что действующей нормативной базой увеличен предел допустимой погрешности средств измерений для автоматических систем контроля промышленных выбросов. Это противоречит принципу применения наилучших доступных технологий и значительно снижает точность измерений показателей загрязнения воздуха. Для получения более точных измерений и достижения реальных показателей необходимо ужесточить требования к погрешности измерений. Также для обеспечения условий эффективной подготовки кадров в сфере мониторинга выбросов необходимо введение стандарта или иного документа, выполнявшего бы функцию учебного пособия с привязкой к нормативным требованиям и методическим рекомендациям и подходам при проектировании, построении, эксплуатации и техническом обслуживании автоматических систем контроля.

Подводя итог мероприятия, Елена Цунаева отметила: «Наша сегодняшняя встреча в очередной раз доказала наличие проблем в разных направлениях регулирования качества воздуха. Подтвердились противоречия нормативной базы и отсутствия единых стандартов. Перед Минприроды России в настоящее время стоит непростая задача в части доработки федерального проекта «Чистый воздух».