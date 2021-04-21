Рошаль: Реализация поручений Президента позволит удовлетворить запросы россиян в системе здравоохранения

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поднял вопросы социальной сферы, которые интересуют Народный фронт. Реализация поручений по ним позволит сделать шаг к удовлетворению запросов россиян в системе нашего здравоохранения, подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Он отметил, что Владимир Путин в послании коснулся не только здравоохранения и медицины. «Доклад был очень целостным. Нет пункта, против которого можно было бы что-то возразить. Все время идет движение вперед».

«Важно, что многие вопросы были посвящены социальным проблемам, которые интересуют Общероссийский народный фронт. Реализация того, что было сказано, позволит сделать еще один шаг к удовлетворению запросов россиян в системе нашего здравоохранения», – резюмировал Леонид Рошаль.