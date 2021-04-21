Проект писателя Олега Роя получил «Золотого медвежонка»

20 апреля в Совете Федерации прошла торжественная церемония награждения победителей XI Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». В номинации «Благотворительный проект года» победителем стала акция «1000 книг — 1000 улыбок», организованная популярным писателем, продюсером и общественным деятелем, Олегом Роем, совместно с Ассоциацией онкологических пациентов “Здравствуй” и компанией Great Frame.

В рамках данного проекта писатель подписал и безвозмездно передал 1000 своих детских книг в библиотеки детских онкоцентров и больниц по всей стране от Краснодара до Омска.

По словам самого автора, в момент номинации на столь престижную премию он совершенно не задумывался о победе: «Больше всего мне хотелось, чтобы о нашей акции» 1000 книг — 1000 улыбок » узнало как можно больше людей. И, кто знает, быть может, наше начинание станет стимулом и вдохновением для других, авторов и издателей — организовать нечто подобное, ведь на самом деле не так уж это и трудно — делать добро и дарить улыбки посредством своих книг и своего творчества», — отметил Рой.