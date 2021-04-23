Народный фронт организует акцию «Вечный огонь в нашем сердце»

С апреля по июнь Народный фронт проведет в регионах России акцию «Вечный огонь в нашем сердце» – комплекс мероприятий, направленных на объяснение детям и молодежи традиции почитания мемориалов Вечного огня, улучшение содержания объектов и профилактики их оборудования.

Все россияне с детьми смогут принять участие во Втором международном конкурсе «Рисуем с детьми Вечный огонь». Он пройдет в сетях Instagram и «ВКонтакте» с 20 апреля по 9 мая 2021 г. Соорганизатор конкурса – АО «МОСГАЗ». Фотографии детских работ нужно разместить с хештегами конкурса #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь, #ОНФ. Жюри выберет и наградит авторов самых популярных работ, а также ребят, продемонстрировавших высокое художественное мастерство.

«Знакомство детей с подвигом нашего народа в годы Великой Отечественной войны начинается в семье: именно родители рассказывают детям о судьбах их прадедов, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу, впервые приводят поклониться Вечному огню, чтобы почтить память погибших и пропавших без вести. Благодаря этому ребята видят связь между историей своей семьи, своих родных и историей страны. Конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь» – отличная возможность поговорить о героических страницах нашей истории и значении символа Вечного огня», – рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член жюри конкурса Елена Цунаева.

Сами рисунки участники акции могут приклеить на окна домов, чтобы создать праздничное настроение соседям в преддверии Дня Победы. Фотографии украшенных окон будут оцениваться в номинации «Окна Победы».

Тем временем общественники проведут мониторинг состояния вечных огней и огней памяти в тех регионах, где это необходимо. Народный фронт выступил с инициативой организовать в регионах всероссийскую профилактику вечных огней по образцу той, что ежегодно проводит «Мосгаз» на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Ну а в Москву на торжественную церемонию профилактики пригласят победителей конкурса рисунков. «Вечный огонь – пост №1 для специалистов МОСГАЗа. Мы с большим трепетом относимся к этому символу памяти, и для нас важно, чтобы будущие поколения сохранили эти чувства, – подчеркнул генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. – Когда мы встретили ребят – победителей конкурса 2020 года, увидели, с каким восторгом они смотрят на Вечный огонь, слушают рассказ о его устройстве, с каким почтением возлагают к мемориалу цветы после церемонии, стало понятно, что конкурс нужно продолжать. Он помогает семьям воспитывать в детях уважение к Вечному огню и подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны».