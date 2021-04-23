Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми продолжают вакцинироваться от коронавирусной инфекции

В Управлении Росгвардии по Республике Коми продолжается добровольная вакцинация военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции.

Личный состав прививается первым и вторым компонентом российской вакцины «Спутник V». Сотрудники и военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр, а также получают рекомендации врачей, которые необходимо соблюдать после прививки.

«Росгвардейцы активно принимают участие в вакцинации, поскольку очень важно обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусной инфекцией. В первую очередь вакцинируются сотрудники и военнослужащие, осуществляющие обеспечение охраны общественного порядка и находящиеся во взаимодействии с гражданами. Общее состояние личного состава после введения первого и второго компонента вакцины — удовлетворительное», — отметила начальник группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по Республике Коми старший сержант Елена Карманова.