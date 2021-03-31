✳ Вести Тимана. Сосногорск | 31.03.2021

▫ Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» не понаслышке знаком жителям Сосногорска. В 2018 году «первой ласточкой» среди благоустроенных городских общественных территорий стал Сквер Победы. В 2019-м рабочий список удалось увеличить вдвое.

▫ Для наиболее активных жителей Сосногорского района республиканский проект «Народный бюджет» остается главной темой повестки дня. На этой неделе значимые для местного населения народные инициативы обсудили в поселках Ираель и Малая Пера.

▫ В правилах дорожного движения четко прописано то, что водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности – это шанс остаться в живых при дорожно-транспортном происшествии, потому и проводят время от времени акции сотрудники ГИБДД с ЮИДовцами.