ОНФ информирует об изменении правил начисления детских пособий

Правила предоставления детских пособий изменились с 1 марта, сообщают эксперты ОНФ. Теперь для получения пособий потребуется написать заявление и представить документы, ранее действовал беззаявительный порядок перечисления.

В период пандемии федеральный закон «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» установил автоматическое продление ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Если день, когда ребенку исполнялся один или два года, приходился на период с 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г., ежемесячная выплата на очередной год продлевалась автоматически и без заявления.

Соответственно, если день рождения ребенка будет уже после 1 марта, то для продолжения получения выплаты родителям необходимо подать новое заявление и новый пакет документов в уполномоченные органы.

Напоминаем, что обратиться с заявлением на получение выплаты можно в любое время до достижения ребенком возраста трех лет. При подаче заявления в первые шесть месяцев со дня рождения ребенка выплата заявителю будет начислена с момента рождения. Когда ребенку исполняется шесть месяцев, выплата начисляется только со дня обращения. Например, когда заявление подается на пятимесячного ребенка, заявителю сделают перерасчет и переведут всю сумму с момента рождения малыша, но если ребенку исполнилось шесть месяцев и один день, то такой перерасчет уполномоченные органы уже не сделают.

«В период пандемии российское правительство разработало несколько законодательных пакетов в поддержку бизнеса и населения. В том числе для предотвращения риска распространения коронавируса прием граждан в уполномоченных органах для получения ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка был прекращен. Назначение выплат проводилось без подачи гражданами заявлений. Этот порядок автоматического продления выплат действовал практически целый год: с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года», – рассказала координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

«Поскольку период автоматического продления завершился, родителям теперь необходимо самостоятельно обращаться в органы социальной защиты населения (если у них родился первый ребенок) или в территориальные отделения Пенсионного фонда РФ (если в семье родился второй ребенок) с новым заявлением и документами. В обоих случаях родители могут также подать документы и в МФЦ», – уточнила Буцкая.