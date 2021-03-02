Круглый стол ОНФ по проблемам здравоохранения в числе других регионов рассмотрел ситуацию в Коми

На реорганизацию медицинских учреждений должен быть установлен мораторий, пока не организована и не отлажена система компенсационной медицинской помощи, которая была бы удобна для местного населения. Об этом заявлено на круглом столе ОНФ по проблемам первичного звена медицинской помощи.

Эксперты Народного фронта на круглом столе рассмотрели актуальные проблемы первичного звена здравоохранения, которые призвана решать модернизация. Такими проблемами, в частности, являются нехватка кадров, непривлекательные условия работы в сельской местности, недостаток медицинских учреждений и их удаленность от пациентов, несоответствие помещений медицинских учреждений современным стандартам оказания помощи, недостаточное финансирование и закредитованность.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук сообщил, что в прошлом году в Республике Коми должны были построить 19 ФАПов, но в реальности не построили ни одного.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль предложил ужесточить ответственность фирм-подрядчиков, строящих ФАПы, за сроки и качество их работы, а также учитывать климатические особенности местности при планировке и строительстве помещений.

На круглом столе были показаны видеорепортажи из регионов об отсутствии возможности вызвать скорую помощь на селе, как жителям приходится преодолевать десятки километров до ближайшей больницы.

Эксперты призвали кардинально изменить систему оценки больниц – не с точки зрения их рентабельности, а с позиции сбережения здоровья местного населения, то есть оцениваемыми показателями должны стать продолжительность жизни и доля здорового населения.

Мохначук предложил изменить критерии оценки деятельности губернаторов с учетом состояния регионального здравоохранения: «Указ о контроле и оценке деятельности региональных органов исполнительной власти ставит во главу угла уровень доверия со стороны населения. Однако не отражает их ответственность за решение проблем здравоохранения. Нужно дополнить критерии оценки пунктом о доступности медицинской помощи. И продублировать такой критерий и для оценки работы муниципалитетов».

По итогам круглого стола ОНФ направит обращения в Администрацию Президента, Правительство РФ и Минздрав России.