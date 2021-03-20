Офицер Росгвардии провел тематическое занятие для сыктывкарских лицеистов

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации помощник начальника отделения по работе с личным составом Управления Росгвардии по Республики Коми капитан Михаил Чернивский провел занятие для учащихся седьмого класса Физико-математического лицея-интерната.

В ходе мероприятия офицер Росгвардии познакомил ребят с историей войск, а также рассказал о структуре и задачах службы. Школьники узнали об этапах становления и развития войск национальной гвардии, участии военнослужащих и сотрудников в охране общественного правопорядка и безопасности граждан, а также о правилах отбора и поступления в учебные заведения ведомства.

В беседе с ребятами офицер отметил значимость профессии сотрудника и военнослужащего Росгвардии и подробно остановился на образовательных учреждениях войск национальной гвардии. Особое внимание капитан Михаил Чернивский уделил профилактике административных правонарушений, которые совершают несовершеннолетние. Семиклассники узнали о последствиях неправомерного поведения, а также о том, что любое нарушение закона может отразиться на их дальнейшей жизни и карьере.

В завершение беседы школьники и педагоги поблагодарили военнослужащего Росгвардии за интересное и познавательное занятие.